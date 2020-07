sport

Han kjem frå jobben som trenar for Bayern Münchens 2.-lag og erstattar Alfred Schreuder, som vart sparka i juni.

Hoffenheim opplyser på nettstaden sin at Hoeness har skrive under på ein treårskontrakt. I den nye klubben sin får han trenaransvaret for mellom anna den norske landslagsstopparen Håvard Nordtveit.

Sebastian Hoeness er son av den tidlegare landslagsspelaren Dieter Hoeness og nevø av den mangeårige Bayern München-presidenten Uli Hoeness.

