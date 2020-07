CAS: Manchester Citys manglande samarbeidsvilje bidrog til mildare straff

sport

Det kjem fram i den 93 sider lange grunngivinga som tysdag vart offentleggjord av Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS). Uefa trekte fram den manglande samarbeidsviljen som ein skjerpande faktor då klubben i februar vart utestengd frå europacupane i to år og pålagt ei bot på 30 millionar euro.

CAS oppheva i ei rettsavgjerd for to veker sidan utestenginga frå europacupane, noko som betyr at Manchester City får spele meisterliga neste sesong. Samtidig vart bota redusert til 10 millionar euro.

I grunngivinga går det fram at Manchester City i ankehøyringa presenterte bevismateriale til fordelen til klubben som ikkje hadde vorte lagt fram under Uefas behandling av saka, og at dette bidreg til at straffa vart nedsett. Samtidig blir klubben refsa for måten han stelte seg.

– Fleirtalet av dommarane finn at Manchester Citys manglande samarbeidsvilje er eit alvorleg brot på reglane, og at klubben må klandrast for ikkje å ha samarbeidd med kontrollorganet, heiter det.

Fordømming

CAS-dommarane skriv at åtferda til klubben må «fordømmast på det sterkaste», og det står at ein håpar bota på 10 millionar euro vil verke avskrekkande og bidra til at FFP-regelverket blir overhalde i framtida. Likevel blir det klart gjort at den manglande samarbeidsviljen bidrog til at informasjon som ville støtta saka til klubben ikkje kom fram i Uefa-granskinga.

– Vi kan ikkje setje oss i skoa til medlemmene av Uefas dømmande organ, men vi kan ikkje sjå bort frå at dei ville komme til same konklusjon som oss dersom dei hadde tilgang til dei same bevis, står det i punkt 340 i grunngivinga.

– Den anka straffa er ikkje i seg sjølv galen, men ho er i alle fall til ei viss grad eit resultat av at Manchester City la fram det mest relevante bevismaterialet først i ankeprosessen for CAS.

Forelda

Manchester City var skulda for å ha overrapportert sponsorinntekter for å skjule regelstridige tilskot frå klubbens pengesterke eigarar. Mistanken om dette vart vakt gjennom lekka dokument i den såkalla «Football Leaks».

CAS kom til at desse dokumenta kan nyttast som bevis i saka, og at skuldingane frå Uefa er rettmessige, men kom òg til at fleire av regelbrota klubben var skulda for er forelda etter FFP-regelverket.

Voldgiftsdommerne fann det etter ankehøyringa heller ikkje bevist at tilskot frå eigarane var kamuflerte som sponsorbetalingar frå flyselskapet Etihad.

