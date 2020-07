Den franske regjeringa opnar for fleire enn 5.000 på stadion

sport

Det franske idrettsdepartementet uttala tysdag at lokale styresmakter får fleksibilitet til å auke tilskodarkapasiteten ut frå talet på sete på stadion og analysar av den lokale helsesituasjonen. Samtidig må eventuelle endringar godkjennast i tråd med dei gjeldande helseprotokollane.

Grensa på maksimalt 5.000 tilskodarar på franske idrettsarenaer vart sett då unntakstilstanden som følgje av koronaepidemien opphøyrde 11. juli, og ho gjeld ut august.

Sist fredag var 2.800 tilskodarar på plass då Paris Saint-Germain slo Saint-Étienne 1–0 i cupfinalen i fotball for menn.

Fotballklubbane i landet hadde håpa at styresmaktene skulle auke maksgrensa slik at dei får inn større billettinntekter. Det skjedde ikkje som følgje av at spreiinga av koronaviruset i Frankrike har auka den siste tida.

(©NPK)