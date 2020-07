Barne- og ungdomsidretten opnar som planlagt 1. august

sport

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) stadfestar at regjeringa vil følgje den oppsette planen når det gjeld barne- og ungdomsidretten.

– Eg er glad for at smittesituasjonen gjer at vi kan halde fast ved det vi signaliserte i juni. Idrett er ein viktig møteplass og sosial arena for barn og unge i heile landet, seier Raja i ei pressemelding.

Kulturministeren var onsdag i Trondheim og besøkte mellom anna klubblokala til Rosenborg.

– Dette er i tråd med strategien til regjeringa om at gjenopninga av samfunnet skal skje gradvis og kontrollert, og at barn og unge skal prioriterast, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Det er framleis ikkje klart når ordinære treningar og konkurransar for personar over 19 år kan starte. Dei ventar enno på unntak frå éin-metersregelen.

Det skal vere eit møte mellom Norges idrettsforbund og kulturdepartementet om dette 10. august.

(©NPK)