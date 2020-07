Dansk VM-runde i speedway blir avlyst

sport

Arrangøren opplyser at han har gjort alt han kunne for å få arrangert VM-runden i Vojens, men det lèt seg altså ikkje gjere.

– Vi har kjempa og vendt kvar einaste stein, men etter å ha vurdert grundig omstenda og reglane styresmaktene har sett, kan vi dessverre ikkje gjennomføre årets VM-grand prix. Det økonomiske tapet er så stort at vi ikkje hadde overlevd, seier arrangøransvarlig Jacob Olsen.

Håpet var at den danske regjeringa skulle lette på restriksjonane som berre tillèt at maks 500 personar får samle seg. Det skjedde ikkje, og Vojens GP håpar no å vere tilbake på kalenderen neste sesong.

Slik det ser ut no er det fire Grand Prix som skal gjennomførast i VM-serien i speedway. Det er i Wroclaw, Polen (28.–29. august), Gorzow, Polen (11.–12. september), Praha, Tsjekkia (18.–19. september) og Torun, Polen (3. oktober).

