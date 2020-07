Fotballtalent kan velje mellom Noreg og Danmark

sport

17-åringen har verkeleg byrja å vise seg fram for OB i Danmark etter koronapausen, og det blir lagt merke til. Til Aftenposten snakkar ungguten ut om suksessen.

– Det har vore særs herleg, men det har vore overraskande òg. Eg er berre veldig glad for at klubben har tiltru til meg, seier Østrøm til avisa.

Etter at fotballen vart sett i gang igjen, har forsvarsspelaren fått éin kamp frå start og fire innhopp og gjort sakene sine bra. Det gjer at han no er aktuell for spel på aldersbestemde landslag, der han kan velje å spele for Danmark eller Noreg.

Med ugandisk mor, norsk far og familie i Trondheim er han aktuell for spel for Noreg, men ungguten heller framleis mot å prøve og kjempe seg til plass på det danske landslaget i framtida.

– Draumen min er å spele for det danske landslaget, men eg har ikkje noko imot å spele for Noreg. Men om eg skulle velje, så vel eg nok Danmark. Det er fordi eg har slått gjennom på den danske scena, seier Østrøm om valet.

Når Østrøm fyller 18 år den 9. august, kan han søkje om dansk pass, sidan Danmark har opna for dobbelt statsborgarskap. Då kan forsvarsspelaren velje og vrake mellom Danmark og Noreg.

