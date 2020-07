Geir Hansen ny assistenttrenar i Rosenborg

sport

– For meg er dette spennande. Eg har 20 år bak meg i Ålesund by og har jobba mange av åra i Aalesund, men det er trondheimar eg er. Eg er fødd og oppvaksen som ein rosenborgar, så det er heilt klart at eg ser fram til å jobbe for klubben, seier Hansen til Rbk.no.

Hansen kjem frå jobben som aktivitetsutviklar i Sunnmøre fotballkrins. Han har vore assistenttrenar for kvinnelandslaget og G18-landslagstrenar, i tillegg til å ha vore både hovudtrenar og assistent for Aalesund.

Hansen kjem mellom anna til å bidra med videoanalysar i tillegg til å vere aktiv på feltet, skriv klubben på nettsidene sine.

– Eg har allereie hjelpt til med analysar i juli og skal halde fram med å jobbe med videoanalyse av eige lag og motstandar no. Det er eit arbeid som eg liker å gjere og har lang erfaring frå. Eg ser fram til å setje i gang og gler meg til å kome på feltet, seier Hansen.

Sportsleg leiar Mikael Dorsin er glad for å få inn Hansen i trenarapparatet.

– Vi har hatt behov for å få inn støtte i trenarteamet og er veldig fornøgd med å få inn Geir. Han kjenner klubben godt og klubben kjenner Geir. Han ein dyktig fagmann som kan 4-3-3. Dette er ei rolla som han har hatt både på landslag og i Aalesund tidlegare. Geir har allereie hjelpt oss med videoanalysar den siste tida, seier sportsleg leiar Micke Dorsin.

Rosenborg er nummer seks på tabellen med 15 poeng etter ti kampar. Det er 15 poeng opp til serieleiar Bodø/Glimt. RBK møter Viking torsdag.

(©NPK)