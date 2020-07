Tidlegare NFL-spelar dømd for valdtekt

sport

Juryen fann Stubblefield skuldig måndag, skriv CNN.

Den tidlegare forsvarsspelaren for San Francisco 49ers kontakta offeret via ei nettside der ein kan leige barnepassarar, og inviterte kvinna heim til seg i april 2015.

– Det har vore ein lang veg for denne fantastiske kvinna, og vi er takksame for at juryen har gitt henne ei avslutning på saka og rettferd etter eit skandaløst og valdeleg lovbrot, seier statsadvokat Jeff Rosen i ei utsegn.

Ein av Stubblefields advokatar, Allen Sawyer, står fast ved at klienten er uskuldig.

– Vi har mykje informasjon som juryen ikkje fekk løyve til å sjå, og som vi trur kunne hatt ein verknad på avgjerda deira, seier Sawyer og held fram:

– Vi vil halde fram med å kjempe for herr Stubblefields uskuld, skriv The Guardian.

NFL-stjerna spelte sju år i San Francisco 49ers, tre år i Washington Redskins og eitt år for Oakland Raiders. Han vart kåra til årets forsvarsspelar i 1993 og 1997.

