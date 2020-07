sport

– Eg er jo ikkje akkurat kjend for å skåre mål, men kanskje eg kan bli det no? Det var utruleg gøy å sjå ballen gå i mål, og så mot Milan, seier Askildsen til NTB og ler, berre nokre timar etter at han noterte seg for sitt første Serie A-mål i karrieren.

Allereie torsdag morgon hadde dei som spelte ein omgang eller mindre mot Milan kvelden før ein times økt frå 10–11 med spel. Det har med andre ord ikkje vore mykje tid for Askildsen å suge inn inntrykka frå målet og innhoppet onsdag kveld.

– Det har vore ein del merksemd, men sånn er det. Det hadde vore litt gøyare viss vi hadde vunne eller teke poeng. Det var ikkje så mykje tjo og hei, held han fram.

Milan vann oppgjeret 4–1 etter mellom anna to mål av Zlatan Ibrahimovic.

I krysset

Skåringa kom etter 87 minutt, på 3–0 til Milan. Sampdoria braut høgt i banen, Askildsen la ballen til rette på 20 meter og plasserte han lekkert i lengste kryss.

– Eg såg at det ikkje var nokon motspelarar føre meg. Eg har vorte fortald av pappa at eg må tore å skyte litt. Det stod jo 3–0, så eg tenkte at det ikkje kan gå så mykje dårlegare. Då var det berre å prøve. Og det gjekk bra, seier hovudpersonen sjølv.

Med målet vart han òg den første spelaren fødd etter 2000 til å skåre i Serie A for Sampdoria. Askildsen er fødd i januar 2001.

Innhoppet på 17 minutt onsdag var hans tredje i ligaen. 19-åringen har no spelt 57 Serie A-minutt – 17 mot Milan, 30 mot Spal og 10 mot Inter.

Møtt stjerner

Han har med andre ord møtt nokon av dei største stjernene i ligaen, som Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Romelu Lukaku, Christian Eriksen og Ashley Young.

– No fekk eg fem minutt med Zlatan. Det er kult, men eg kan ikkje tenkje for mykje på det og bli «starstrucked». Eg tenkjer jo litt på det før og etter, men i kampens hete fokuserer ein. Men eg må vere ærleg og seie at ein merkar det jo, spesielt på kvaliteten dei har, når ein møter dei beste i verda.

Sampdoria avsluttar borte mot Brescia. Askildsen håpar å få starte det oppgjeret.

– Eg håpar sjølvsagt å få starte, eg ønskjer å starte alle kampar. Men får eg ikkje starte, håpar eg kvart fall på eit nytt innhopp, som fortel dette om opplegget framover:

– Vi har ei ny trening i morgon, så dreg vi opp til Brescia for å spele. Deretter blir det ferie, eg kjem heim etter eit par dagar. Det blir herleg. Eg jobbar på spreng for å få billett til Stabæk–Odd!

