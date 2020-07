Infantino under etterforsking i Sveits

sport

Spesialetterforskar Stefan Keller har konkludert med at det er grunnlag for etterforsking av Fifa-presidenten og den sveitsiske riksadvokaten etter det som blir omtalt som samrøre i samband med handteringa av korrupsjonsskuldingar retta mot Fifa.

Keller har gjennomgått to varsel og konkluderer med at det er indikasjonar på kriminell åtferd i samband med møta mellom riksadvokat Michael Lauber, Fifa-president Ginnani Infantino og statsadvokaten i kationet Valais, Rinaldo Arnold.

Korrupsjonsetterforsking

Saka dreier seg om handteringa av påstått korrupsjon i Fifa. Lauber er skulda for misbruk av embetet, brot på hemmeleghald, favorisering og oppmoding til dette.

Lauber er skulda for å lyge om eit møte han hadde med Infantino i 2017, eit møte både han og Infantino ikkje hugsar innhaldet av. I 2018 innrømde Lauber å ha møtt Infantino ved to høve i 2016, like etter at sistnemnde vart valde som president.

Møtet i Bern i juni 2017 var derimot hemmeleg heilt til sveitsiske medium rapportere om møtet i april.

Trekker seg

Lauber tilbaud seg førre veke å trekke seg frå stillinga som riksadvokat etter skuldingane som vart sett fram. Kunngjeringa kom berre minutt før ein føderal domstol stadfesta skuldingane om at han hadde loge om møta med Infantino.

Lauber nektar for å ha loge om møta.

– Men viss dei ikkje trur meg, så kjem riksadvokatembetet til å bli skadelidande, sa Lauber fredag.

Lauber har vore Sveits' riksadvokat sidan 2011 og har to gonger fått fornya åremålet sitt. Han skulle etter planen ha sete til 2023.

Fifa har så langt ikkje kommentert opplysninga om at også Infantino blir omfatta av etterforskinga.

Den sveitsiske riksadvokaten Michael Lauber er saman med Fifa-president sett under etterforsking for korrupsjon. Foto: Peter Schneider / Keystone via AP / NTB scanpix

