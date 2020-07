Ingen tilskodarar på FCKs europaligaretur – Solbakken reagerer kraftig

sport

– Vi har gjentekne gonger bede Uefa om ei avklaring slik at vi hadde hatt tid til nødvendige førebuingar, men vi har berre vorte møtte med eit standardsvar, og vi må no planleggje utan at tilskodarane kjem.

Det skriv FC København på nettsidene sine.

Den norske trenaren reagerer sterkt på behandlinga av Uefa:

– Sportsleg sett synest vi det er ein urettferdig måte å avgjere dei to kampane på, seier Solbakken.

52-åringen peikar vidare på at FCK stilte til kamp i Istanbul – med tyrkiske tilskodarar på tribunen.

Klubben har sendt inn ein plan for korleis dei ville organisert ein eventuell kamp med tilskodarar på ein sikker måte, men Uefa har ikkje behandla saka deira, ifølgje FCK.

– Det er i auga mine håplaust handtert av Uefa, seier Solbakken.

Det danske nyheitsbyrået Ritzau har enno ikkje lykkast å få ein kommentar frå Uefa.

Returkampen blir spelt i Parken onsdag neste veke. Istanbul Basaksehir leier 1–0 etter det første oppgjeret.

