NFF stadfestar: Castro slepp straff

Reaksjonane har vore sterke etter episoden der Castro skaffa straffesparket som gav utlikning i botnkampen mot Start.

Fleire har teke til ords for at han filma, noko han sjølv nektar. Til TV 2 stadfestar juridisk rådgivar i Norges Fotballforbund, Hanna Kjærnet, at angrepsspelaren ikkje kan straffast.

– Påtalenemnda kan gå inn og sjå på saker i ettertid dersom det er eit regelbrot som kunne gitt minst to kampar utestenging, seier Kjærnet.

Dommar Ola Hobber Nilsen sa etter kampen at han vart lurt av Castro.

– Under kampen er eg krystallklar på at det er kontakt. Men når eg etter kampen får sjå reprisane frå ein annan vinkel i sakte film, så er det ingen tvil om at det i beste fall er overspeling. Det er filming som skulle gitt gult kort. Eg vart lurt av angrepsspelaren, sa Hobber Nilsen.

Start-leiren var rasande etter episoden.

– Eg er ikkje nær han. Det er tullete. Ei skam, sa Eirik Wichne, som laga straffesparket.

– Eg meiner at eg ikkje filmar. Det var ikkje noka soleklar straffe, men eg føler det var kontakt, kvitterte Castro.

Hadde Castro fått gult kort for opptrinnet, ville det tydd marsjorde. I staden vart det straffespark og målgivande pasning på matchvinnarskåringa til Aalesund, som tok den første sigeren sin i Eliteserien denne sesongen.

