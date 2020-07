Odd-forsvarar signerte ny langtidskontrakt

sport

Det stadfestar klubben på nettsidene sine torsdag.

Bjørtuft kom til klubben i 2015 og skreiv under ein proffkontrakt hausten 2017.

– Eg er særs nøgd. Dette føler eg er ei tillitserklæring både av klubben og av meg. Eg har utvikla meg mykje i Odd, og eg føler vi har noko bra på gang no, derfor er Odd den rette staden for meg å vere for å utvikle meg vidare, seier 21-åringen.

Forsvarsspelaren har spelt det meste for kvittrøyene denne sesongen. Sportssjef Tore Andersen er òg tilfreds med forlenginga.

– Dette viser at han går føre som eit godt døme, når han viser at han ønskjer å satse og satse langsiktig i Odd. Vi er glade for å ha med spelarar som ønskjer å vere i Odd. Odin er ikkje berre ein bra spelar, men han er ein fantastisk person òg, ein medspelar og ein god mann å ha i garderoben, seier Andersen.

Odd har hatt ein positiv start på sesongen og ligg førebels på 3.-plass med 19 poeng. Neste runde møte dei Torgeir Børven og Rosenborg.

