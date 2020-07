Britane stansar publikumsforsøk på idrettsarrangement

sport

Tidlegare denne veka var nærare 1000 tilskodarar til stades på ein cricketkamp i London. Tilskodarane måtte sitje i grupper på maks seks personar, med to sete mellom kvar gruppe.

Etter planen skulle ytterlegare to kampar følgje same opplegg, medan eit hesteløp i Sør-England skulle samle 4000 tilskodarar laurdag.

Arrangementa var ein del av eit pilotprogram for å teste ut moglegheitene for å gjenopne idrettsarrangement for tilskodarar frå oktober. Dette inkluderte mellom anna Premier League.

Kunngjeringa kjem etter at styresmaktene torsdag måtte gjeninnføre restriksjonar i delar av Nord-England, etter at smittetala har stige markant for første gong sidan mai.

(©NPK)