Eliteserie-profil om færre tilskodarar: – Det har vore ei veldig positiv overrasking

– Utan publikum kjennest opptakta til kamp veldig treningskampaktig, men når fløyta går er ein jo veldig klar over at det blir spelt om poeng. For delen min har det gått greitt å halde fokus og motivasjon oppe undervegs i kamp. I tillegg har dei 200 som har vore på Nadderud faktisk klart å skape eit imponerande trykk, så det har vore ei veldig positiv overrasking, seier Stabæk-stopparen.

Så langt denne sesongen har det berre vore tillate med 200 tilskodarar på fotballkampane i Noreg. 1. september kjem det nye reglar om tilskodarar på kampar.

– Ikkje like gøy

Amankwah held fram ivrig:

– Publikum er veldig avgjerande for momentet i kampar, og momentet i kampar er igjen veldig avgjerande for utfallet, så det er ingen tvil om at publikum speler ei viktig rolle. Men mest av alt er det eg merke mest med å spele utan publikum, er at det rett og slett ikkje er like gøy, seier Stabæk-stopparen som tidlegare har spelt i Brann, Sandefjord og Hobro.

Lars Grorud og hans Sandefjord har slite i botnen av Eliteserien denne sesongen. Også han trekkjer fram kjensla av treningskamp når det er såpass få på tribunen.

– Å spele føre berre 200 tilskodarar er veldig spesielt. I starten fekk ein nesten litt kjensle av treningskamp, så ein måtte jobbe ekstra med seg sjølv for å kome opp på rett tenningsnivå som det å prestere slik Eliteserien krev. Etter kvart blir ein vand til det, og ein set pris på den stemninga som er, seier Grorud, som synest det var ekstra spesielt å spele føre så få tilskodarar på Brann Stadion.

Vand til det

Tobias Christensen ventar framleis på det store gjennombrotet sitt for Molde etter overgangen frå Start for eit drygt år sidan. Onsdag losna det med mål mot Vålerenga.

20-åringen, med 36 aldersbestemde landskampar, erkjenner at det har vore rart å spele føre såpass få tilskodarar, men seier at han byrjar å bli vand til det.

– Den største skilnaden er jo at ein ikkje får det same trykket og støtta frå fansen, og det er jo sjølvsagt noko eg saknar veldig. Men samtidig er det veldig mykje betre å spele føre 200 enn ingen, seier Christensen.

Han trekkjer spesielt fram borteoppgjeret mot Kristiansund.

– Der plar det vere mykje trykk sidan det er eit lokalderby, seier 20-åringen, som først og fremst trur bortelaga profitterer på situasjonen.

Amankwah trur det er dei laga som har vilje, trykk og tæl som kampplan som taper mest på det.

– Å ta det 50-metersløpet etter 87 minutt er lettare med eit fullt stadion i ryggen.

