Formel 1-førar i karantene etter positiv koronatest

Perez hadde isolert seg allereie før han fekk den positive koronatesten torsdag. No må òg alle som har vore i kontakt med 30-åringen, gå i karantene.

– Denne prosedyren fører til at hendinga ikkje vil gi nokon større konsekvensar for løpet i helga, skriv Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) i ei pressemelding.

Ifølgje Perez' lag Racing Point er han i god form og ved godt humør. Laget opplyser at dei planlegg å køyre løpet med to førarar, men opplyser ikkje kven som tek over setet til mexicanaren.

Søndag blir det køyrd tradisjonsrike Storbritannias Grand Prix på Silverstone-banen som det fjerde løpet i sesongen. Her blir òg det femte løpet i sesong køyrt neste helg.

