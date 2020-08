Storspelet til Carlsen heldt fram i finalen – tok første stikk mot Nepomnjasjtsjij

sport

Carlsen har herja med motstandarane i Legends of Chess-turneringa heile vegen fram til finalen. Turneringa blir avgjord med best av tre kampar. I første finaleduell måndag trekte nordmannen det lengste strået.

Med kvite brikker sleit Carlsen med å tukte Nepomnjasjtsjij, men då nordmannen såg ut til å avgjere med remis i siste parti avslutta Carlsen med stil og vann med kvite brikker.

Legendeturneringa er den fjerde av fem turneringar som inngår i Magnus Carlsen Chess Tour, der Carlsen allereie har vunne to av tre.

45.000 dollar

I mai vann han opningsturneringa Magnus Carlsen Invitational, medan Daniil Dubov vann Rapid Challenge månaden etterpå. I juli vann den norske verdsmeisteren nok ei turnering, med siger i Chess Masters.

Vinnaren av Legends of Chess får 45.000 dollar og garantert plass i finaleturneringa i Magnus Carlsen Chess Tour seinare i månaden.

Carlsen slo alle dei ni andre deltakarane i det innleiande grunnspelet og står med siger i 11 strake duellar før finalen.

Best mogleg opning

Finaleoppgjeret starta på best mogleg måte for den norske verdsmeisteren: siger med svarte brikker.

Carlsen fekk overtaket etter å ha øydelagt bondestrukturen til Nepomnjasjtsjij, som gjorde det vanskeleg for russaren å gøyme unna kongen sin. Då fekk nordmannen fordelen då det var tid for ein av tinga han kan best: dronningsluttspel.

Carlsen stod fint med dronninga si midt på brettet og pressa Nepomnjasjtsjijs konge nok til at det berre var eit tidsspørsmål før første parti var vunne.

Tett og jamt

Like lett som i første parti skulle derimot ikkje resten av den første finaleduellen bli.

Med kvite brikker klarte ikkje Carlsen å utnytte fordelen og eit relativt tamt parti enda med remis. Då Nepomnjasjtsjij fekk sjansen med kvite brikker igjen gjekk han offensivt til verks og overrumpla til slutt Carlsen.

Nordmannen var kanskje litt overmodig og stod i ei sårbar stilling då russaren til slutt fekk overtaket. Carlsen gjorde eit feiltrekk då han flytta fram ein bonde som stod i nærleiken av kongen sin og då tok det ikkje lang tid før nordmannen skjønte at han stod i ei tapt stilling.

Gjekk til lynsjakk

I fjerde parti med kvite brikker igjen klarte ikkje Carlsen å få til anna enn enno ein remis. Finalemotstandarane kunne ikkje skiljast i hurtigsjakk og dermed måtte Carlsen og Nepomnjasjtsjij ut i lynsjakk.

Endå ein gong tok Carlsen føringa med svarte brikker og tok leiinga i første lynsjakkparti. Men igjen skulle han slite med fordelen med kvite brikker.

Nordmannen rista på hovudet under det andre lynsjakkpartiet, men verdsmeisteren skulle vise sterk vinnarvilje då han kjempa seg tilbake igjen og til slutt sigra.

For Carlsen såg ut til å redde inn remis, som også hadde sikra siger første dag, men nordmannen vann til slutt partiet og første duell i finalen.

Den neste finalen blir spelt tysdag.

(©NPK)