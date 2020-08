Tromsø redda sigeren i siste minutt – HamKam gav bort ny leiing

sport

Tromsø skaut heile tre gonger i stolpen, men såg ut til å gå på sitt første poengtap i førstedivisjon denne sesongen. Men endå ein gong trekte finnmarkingane det lengste strået, då Sakarias Opsahl sørgde for 1–0 minuttet før slutt.

Dei får eit forsprang ned til Ranheim på 2.-plass, som tapte 1–2 borte mot Sandnes Ulf. Magnus Grødem varta opp med nok ei praktskåring og Kent Håvard Eriksen avgjorde kampen.

HamKam tok ei tidleg tomålsleiing mot KFUM Oslo, men endå ein gong heldt det ikkje til siger. To mål av Olav Øby sikra 2–2 og HamKam må framleis jakte den første sigeren sin denne sesongen.

Grorud vart liggjande under mot Ull/Kisa, men vann til slutt 3-1, med det siste målet heilt på tampen.

Toppscoraren i førstedivisjon heiter Mats Lillebo, etter at han skåra to gonger for Stjørdals/Blink mot Jerv. Kampen enda til slutt 2–2.

Raufoss og Strømmen spelte uavgjort 1-1, trass eit stort press og ein kjempesjanse for heimelaga Raufoss før slutt.

Uavgjort 1–1 vart det òg for Kongsvinger mot Øygarden.

(©NPK)