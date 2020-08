Vålerenga og Larsen Kwarasey skil lag

sport

– Det er ingen dramatikk bak dette. Vi har valt ein strategi om å satse på unge lokale spelarar, og har Kristoffer og Kjetil i same posisjon som Adam. Det er dei vi har valt å satse på framover, og då er dette ei naturleg avgjerd, seier sportsleg leiar Jørgen Ingebrigtsen til nettstaden til klubben.

Før sesongen vart det klart at Vålerenga ville satse på Kristoffer Klaesson som førstemålvakt. Heller ikkje rolla som reservemålvakt var tiltenkt Kwarasey. Den rolla fekk Kjetil Haug.

Det er ei vemodig målvakt som no forlèt klubben han starta karrieren i og returnerte til i 2017.

– Eg skulle sjølvsagt ønskje at eg fekk moglegheita til å oppnå noko her, men sånn er fotballen. Eg er veldig glad for, og stolt av å ha fått spele med Vålerenga-logoen på brystet òg i vaksen alder, seier Kwarasey.

(©NPK)