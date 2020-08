Hagen skreiv under for israelsk lag

sport

Det opplyser det israelske verdstourlaget på nettstaden sin.

Hagen syklar no for Lotto Soudal, der han fekk det internasjonale gjennombrotet sitt i fjor med 8.-plass samanlagt i Vuelta a España.

Frå 2021-sesongen blir han lagkamerat med mellom anna stjerneryttaren Chris Froome.

– Eg er veldig nøgd med å få ein talentfull ryttar som Carl Fredrik Hagen inn i laget vårt. 8.-plassen hans frå Vueltaen i fjor gir ein indikasjon på potensialet hans, både for eigne sjansar og som støtteryttar for Chris Froome i Grand Tour-ritta, seier lageigar Sylvan Adams.

TV 2 erfarte i helga at ISN vart neste stopp for Hagen. Då skreiv kanalen at ei viktig årsak til lagvalet er at han får halde på trenaren sin, Erik Alexander Nordby.

Nordmannen sesongdebuterer i Frankrike komande helg. Seinare i sesongen skal ha mellom anna sykle VM og Giro d'Italia.

