Magnus Carlsen vann Legends of Chess med maktdemonstrasjon

Den norske verdsmeisteren tapte nokre få parti dei 15 dagane turneringa varte, men samanlagt har han overvunne motstandaren sin kvar einaste gong. Først vann han alle dei ni duellane i grunnspelet, så slo han både Peter Svidler i semifinalen og Nepomnjasjtsjij i finalen i to strake kampar.

– I dag spelte eg mykje betre enn i går. I det første partiet kom han aldri i gang. Det neste var utruleg komplisert, men eg følte heile tida at eg stod betre, sa han til Chess24 etter å ha vunne dei to partia og runda av med ein rask remis i det tredje.

Måndag var det uavgjort etter dei fire hurtigsjakkpartia, slik at avgjerda fall i lynsjakk, men tysdag gjorde Carlsen kort prosess. Han vann det første partiet med kvite brikker etter 27 trekk og det neste med svart etter 76 trekk.

Slaget tapt

Også i det andre partiet skaffa Carlsen seg tidleg ei vinnande stilling, men Nepomnjasjtsjij forsvarte seg heroisk og håpa å lure Carlsen til ein feil. Den kom aldri, og til sist måtte russaren innsjå at slaget var tapt.

Dermed trong Carlsen berre ein remis på dei to siste partia for å vinne turneringa. Med kvite brikker tillét han aldri Nepomnjasjtsjij å setje han under press. Etter 36 trekk vart det remis, og dermed var tittelen i hamn etter tre parti og to og ein halv time ved brettet.

Det er den tredje triumfen hans på dei fire første turneringane i Magnus Carlsen Chess Tour, serien av onlineturneringar som har vore ein stor suksess under viruspandemien.

Ikkje 100 prosent

Carlsen vann Magnus Carlsen Invitational i mai, Chess Masters i juli og no Legends of Chess, ei turnering som samla fem av dagens ypparste spelarar og fem sjakklegender.

Sjølv om han vann kvar einaste kamp, synest ikkje Carlsen Legends of Chess var den beste turneringa hans.

– Eg synest eg spelte betre i Chess Masters, så eg er ikkje 100 prosent fornøgd, men for det meste har eg spelt bra, sa han til Chess24.

Einaste turnering Carlsen ikkje sjølv har vunne av Rapid Challenge i juni, er der Daniil Dubov vann. Nordmannen tapte då for Hikaru Nakamura i semifinalen.

Allereie søndag startar finaleturneringa i Carlsens sjakktour.

