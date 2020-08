Unggut forlengjer med Manchester United

sport

Williams var på banen i 17 Premier League-kampar sist sesong og noterte seg for éi skåring, i det heseblesande 3-3-oppgjeret mot Sheffield United i november.

Den nye kontrakten strekker seg til 2024, med opsjon på forlenging ytterlegare eitt år.

– Eg er veldig stolt over å ha forlengd med United. Det er ein draum som har vorte til røyndom. Eg har jobba ekstremt hardt for dette, og det har vore spesielt for meg å klare å bli ein del av laget, seier han til klubbens nettsider.

Venstrebacken fekk sjansen frå start då både Luke Shaw og Ashley Young var ute føre oppgjeret mot Brighton i starten av november. I det oppgjeret vart han òg kåra til Uniteds beste av supporterane.

– Brandon hadde ein utmerkt førstesesong, så eg er veldig glad for at han har skrive under på ein ny kontrakt. Han veit kva det betyr å spele for Manchester United etter å ha vore i klubben sidan han var sju år. Eg gler meg til å sjå han utvikle seg over dei neste åra, seier trenar Ole Gunnar Solskjær.

(©NPK)