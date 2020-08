Tre års forlenging for Guro Reiten i Chelsea

sport

Reiten spelte 23 av 25 seriekampar og noterte seg for sju skåringar denne sesongen. Ho imponerte nok til å bli nominert til kåringa av årets spelar i den engelske superligaen.

– Den første sesongen min har vore utruleg. Eg trur ikkje det finst nokon betre stad å vere for meg enn i denne klubben, seier Reiten til klubbens nettside.

Reiten vart tidlegare i år seriemeister saman med landslagskollegaene Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i London-klubben, sjølv om sesongen aldri vart ferdigspelt. Chelsea vart kåra til meister basert på poengsnitt.

– Eg trivst godt her og klubben har vist at dei ønskjer å ha meg her. Eg vil jobbe vidare og halde fram der vi avslutta førre sesong, seier Reiten.

(©NPK)