Austerriksk fotball med opp mot 10.000 tilskodarar

Det melde ligaen etter ei ekstraordinær generalforsamling torsdag. Regelen som garanterer tilhengjarane til gjestande lag 10 prosent av plassane på stadion, blir oppheva fram til nyttår.

Dei tre klubbane med dei største arenaene, Rapid Wien, Salzburg og Sturm Graz, får ha 10.000 til stades (inkludert vakter og funksjonærar). Ein klubb som Hartberg får ha maksimalt 2.500 på den vesle arenaen sin.

Forbodet mot bortefans er treft for å avgrense reiseverksemd internt i Austerrike.

Den austerrikske eliteserien blir sparka i gang 11. september, same helg som ein stor del av dei europeiske fotballseriane innleier den nye sesongen sin.

Elles er det no klart at Tirol, som eigentleg rykte ned, beheld plassen i eliteserien etter at Mattersburg gjekk konkurs. Mattersburg har gitt avkall på profflisensen og lagt ned verksemda.

