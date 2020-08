Dortmund-sjef: Absolutt ingen kontakt med United om Sancho

sport

Ifølgje både britiske og tysk sportspresse har United og Dortmund sete i daglege forhandlingar for å verte samde om den moglege milliardovergangen. Fleire medium har meldt at Sancho er samd med United om den personlege avtalen sin.

Men skal ein tru administrerande direktør i Dortmund, Watzke, er overgangen langt frå ferdigforhandla.

– Så langt har det ikkje vore noko kontakt mellom Borussia Dortmund og Manchester United om Sancho. Ikkje eingong indirekte eller gjennom såkalla mellommenn, seier Watzke.

Han seier vidare at det ikkje har kome nokon formelle bod, og at Dortmund har bestemt seg for ein prislapp. Ifølgje fleire medium ligg han på 120 millionar euro (1,28 milliardar kroner).

– Eg trur ikkje det kjem til å bli nokon problem. Jadon har akseptert situasjonen og er ein hyggjeleg, fin fyr, seier Watzke.

Samtidig seier Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc at han reknar med å ha Sancho i troppen når Bundesliga blir sparka i gang 18. september. Overgangsvindauget i England og Tyskland stengjer likevel ikkje før 5. oktober.

(©NPK)