Henke vart Larsson som vern mot rasisme

– Det er synd at dei måtte tenkje på den måten, seier «Henke» sjølv i eit intervju med Uefa. Intervjuet er gjort i samband med rasismedebatten som pregar USA og Europa.

Med unntak av Zlatan Ibrahimovic er det få svenskar som har hatt ein karriere som Larsson. Celtic, Barcelona (der han vann Meisterligaen) og Manchester United er blant klubbane spissen har pøsa inn mål for.

Mora til 48-åringen er frå Sverige og har etternamnet Larsson. Faren er frå Kapp Verde med etternamnet Rocha. Då foreldra skulle velje etternamn til Baby-Henke i 1971, måtte dei ta vanskelege vurderingar.

– I staden for at eg skulle ta etternamnet til pappa, bestemde dei at eg skulle få mor sitt. Det var ein måte å verne meg på, som er feil, men det er sånn klimaet var då. Det er synd at dei trong å tenkje sånn for mi skuld. Kva har det å seie om du har eit utanlandsk namn eller eit svensk namn? seier Larsson.

– Å hate menneske fordi dei er svarte. Eg forstår det ikkje og kjem aldri til å forstå det.

