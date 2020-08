Murray og Clijsters fekk wildcard til US Open

sport

Det skjer under strenge smitteverntiltak, men likevel har ei rekkje spelarar takka nei til deltaking på grunn av smittesituasjonen. Blant dei er verdseinaren blant kvinnene, Ashleigh Barty, og verdstoaren blant mennene Rafael Nadal. Sistnemnde er tittelforsvarar.

33-årige Murray er etter lang tids skadeproblem nede på 129.-plass på ATP-rankinga og var dermed ikkje kvalifisert for turneringa. Han vann US Open i 2012.

37-årige Clijsters skal gjere eit forsøk på å attskape magien frå 2009, då ho to år etter å ha lagt opp gjorde comeback, fekk wildcard til US Open og vann heile turneringa.

Belgiaren la opp igjen i 2012, men ho gjorde eit nytt comeback tidlegare i år og skal spele US Open for første gong på åtte år. Ho har inga ranking nett no.

Ei rekkje amerikanarar var òg blant dei som fekk wildcard til turneringa der Casper Ruud blir norsk deltakar. Han er med god margin kvalifisert i kraft av rankinga si.

