Formel 1: Racing Point blir straffa for bil-kopi

sport

Det var konkurrenten Renault som klaga Racing Point-bilen inn for Det internasjonale motorsportforbundet (FIA). Fredag konkluderte FIA med at Racing Point har kopiert for mykje av Mercedes-bilen, særleg bremsene, og at straffa blir poengtrekk i kampen om lag-VM-tittelen.

Det tyder at Renault klatrar forbi Racing Point og opp til femteplassen i lag-VM før jubileumsløp på Silverstone-banen i England i helga. Der blir det markert at det er 70 år sidan første Grand Prix på banen.

Racing Point-førarane Sergio Pérez og Lance Stroll slepp straff. Perez får uansett ikkje køyrt i helga fordi han må i ny karantene etter at han testa positivt for koronavirus for andre gong etter ein periode i isolasjon. Tyskaren Nico Hülkenberg erstattar han òg denne helga.

(©NPK)