Frida Karlsson: – Dei må dopingteste oss meir

sport

Frida Karlsson er det nye stjerneskotet til svenskane i langrennssporten, og det er venta at ho vil ta opp kampen med Therese Johaug og dei norske essa denne sesongen. Ho er ikkje dopingtesta sidan ho vann tremila i Holmenkollen i mars.

– I fjor vart eg testa to gonger i same periode. No har det vore for lite, og det uroar meg veldig. Eg vil bli testa og bidra til å sørgje for at vi har ein rein idrett, seier Karlsson.

Charlotte Kalla er samd med den unge stjerna. Kalla har vorte testa, men langt mindre enn tidlegare. Ho er uroleg for at doparar slepp unna.

– Viss det er sånn i dei andre landa òg, så ja, litt, seier ho.

Åke Andrén-Sandberg i dopingkommisjonen til det svenske idrettsforbundet stadfestar at færre blir testa, men understrekar at utøvarane ikkje er bortgløymde.

– Dei vi kjenner godt og har gode kontaktar med, ligg vi litt lågare med. Vi satsar på dei miljøa der vi er redde for at det skal finnast dopingsaker, seier han.

(©NPK)