Atlético-spelarane Correa og Vrsaljko smitta av korona – alle andre friske

Etter dei to smittetilfella måtte heile laget og støtteapparatet bli testa på nytt for viruset før Atlético kan setje kurs mot Lisboa for kvartfinale mot RB Leipzig i Meisterligaen.

På nettstaden sin skriv Atlético at alle vart testa søndag, og at alle prøvesvara var negative. Samtidig blir det opplyst at Correa og Vrsaljko er dei smitta spelarane, og at dei må halde seg heime i isolasjon.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) seier at det ikkje er grunn til å utsetje kampen, men Atléticos reise er utsett med éin dag. Kampen mot Leipzig blir spelt torsdag.

