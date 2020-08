Sykkel: Jakobsen kan framleis ikkje snakke etter brutal velt i Polen

sport

Deceuninck-Quickstep-ryttaren kommuniserer no via tekstmeldingar, opplyser legen til laget Yvan Vanmol til belgiske Sporza. I intervjua som er gitt att av TV 2, seier legen at han trur nederlendaren vil kome tilbake på sykkelen igjen, men han vil ikkje setje nokon tidsfrist.

– Ingen vitale organ har vorte skadde, så vi håpar openbert på det beste. Han er òg heilt medviten. Han kan ikkje snakke enno, men han kommuniserer via tekstmeldingar, seier legen.

Jakobsen vart stygt skadd og måtte opererast i ansiktet etter at han krasjet ut av løypa i spurten på etappen til Katowice. Han vart pressa ut til høgre i spurtkamp mot Jumbo-Vismas Dylan Groenewegen og velta over gjerdet.

23-åringen mista mykje blod etter ulykka og vart lagd i koma. Tilstanden hans var først kritisk, men seinare stabil. Han ligg framleis på eit lokalt sjukehus i Katowice, men blir truleg overført til eit sjukehus i Nederland i løpet av denne veka.

