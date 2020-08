Uavklart for Noreg–Serbia

sport

I utgangspunktet skal Noreg spele semifinale i EM-omspelet mot serbarane på Ullevaal stadion 8. oktober. Men dersom koronasituasjonen tilseier at ein ikkje kan sleppe dei serbiske spelarane inn i Noreg, må kampen spelast på ein nøytral bane ein annan stad i Europa.

– I utgangspunktet vil det vere ti dagars karantene om ein kjem til Noreg frå eit raudt land. Dette er noko kulturdepartementet jobbar med i første omgang, og dei skal diskutere dette med oss og aktuelle helsestyresmakter, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Førre veke vart det klart at alle kampar i Uefa-regi skal spelast for tomme tribunar, noko som gjeld for dei norske kampane til fotballherrane mot Austerrike og Nord-Irland i nasjonsligaen i september. Det er ikkje sagt noko om at dei kampane må flyttast.

(©NPK)