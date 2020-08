Hausken Nordberg gav seg etter nytt engasjement i Antidoping-Noreg

sport

Måndag vart det òg klart at ar 44-åringen blir den første orienteringsløparen som deltek i NRKs populære realityserie «Mesternes mester», melder Nordre Aker Budstikke.

Hausken Nordberg har vore ein av dei største profilane i orientering gjennom tidene, og ho har totalt vunne elleve VM-medaljar, tre av dei er gull. I tillegg har ho to EM-gull, ein samanlagtsiger i verdscupen og ti enkeltsigrar. Hausken Nordberg har òg 31 NM-gull.

– Eg trivst godt der (Antidoping-Noreg), så eg er glad for at eg fekk forlengje arbeidsavtalen, seier Hausken Nordberg til Nordre Aker Budstikke.

Frå august gjekk ho frå 50 prosent stilling til 80 prosent.

– Eg skal følgje opp antidopingarbeidet i særforbunda i tillegg til topputøvarane, som eg hadde før. Det må vere ein viss avstand mellom topputøvarar og antidopingarbeid, så i fjor haust takka eg nei til landslaget. Før eg skreiv under den nye og meir omfattande jobbavtalen, avklarte vi at eg ikkje kan representere Noreg meir i VM eller verdscup. Det kjennest greitt, for det er ei tid for alt, seier 44-åringen.

– Då eg fekk tilbod om «Mesternes mester», følte eg meg klar for det.

Hausken Nordberg er den første orienteringsløparen blant dei i alt 33 utøvarane som har delteke gjennom dei elleve sesongane av det populære underhaldningsprogrammet.

– Gjennom karrieren har eg vore klar over å fronte o-idretten i media, og ein får kanskje ikkje så mange sjansar som er betre enn denne. Så eg var ikkje i tvil om at eg ville takke ja, så lenge både familien og arbeidsgivaren Antidoping Norge var positive, seier ho.

Aksel Lund Svindal (alpint), Øysten «Pølsa» Pettersen (langrenn), Johann Olav Koss (skøyter), Cecilie Leganger (handball), Linda Medalen (fotball), Håvard Tvedten (handball), Magnus Midtbø (sportsklatring), Synnøve Solemdal (skiskyting) og Genette Våge (motocross) er dei andre som skal delta i den 12. utgåva som skal spelast inn ved Arendal i september.

(©NPK)