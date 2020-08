Hektisk jobb for idretten: Frist til midnatt

sport

Måndag var helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i møte med representantar frå NIF og nokre særforbund.

Etterpå kom det fram at regjeringa bad om ei oversikt over prioriterte område i idretten dersom det blir opna for meir aktivitet om cirka tre veker.

Den jobben starta måndag og er sentral gjennom tysdagen blant toppfolket i idretten.

– Regjeringa vil gi helsestyresmaktene eit oppdrag med å vurdere om det er mogleg å starte opp med noko avgrensa treningsaktivitet i breiddeidretten for vaksne frå 1. september. Då har vi behov for ei prioritering frå idretten sjølv, sa Høie til NTB måndag.

– Idretten kan gi eit veldig viktig innspel på kva det er viktigast å kome i gang med. Så må Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sjølvsagt vurdere omfanget som idretten presenterer.

Koronapandemien gjer at store delar av norsk idrett er stengd, og mange idrettsleiarar trur det blir eit stort fråfall i organisasjonen som følgje av virusangrepet.

– Vi skulle gjerne sloppe å måtte prioritere fordi alt er like viktig innanfor norsk idrett, men eg opplever likevel at norsk idrett ikkje har stått så samla før, sa idrettspresident Berit Kjøll til NTB på spørsmål om det ville bli vanskeleg å snikre lista.

* 1/4. Fotballklubbane i Eliteserien og førstedivisjon kan trene i grupper på inntil fem personar.

* 10/5: Eliteserieklubbane i fotball kan trene med fullkontakt.

* 25/5: Spelarane førstedivisjon menn og Toppserien kvinner i fotball kan trene med fullkontakt.

* 28/5: Norges Fotballforbund opnar for at klubbane i Eliteserien, Toppserien og førstedivisjon kan spele treningskampar.

* 12/6: Regjeringa opnar for kontakttrening i all toppidrett, inkludert 2.-divisjon i fotball for menn og førstedivisjon for kvinner. Mellom anna hallidrettane handball og ishockey får unntak frå einmetersregelen i treningssamanheng. Personar under 20 år som deltek på sommarskule, sommarleir, aktivitetsleir, kulturskule, leirskule og andre skuleliknande fritids- eller ferietilbod, og dessutan dei som står for arrangementet, får òg unntak.

* 15/6: Treningssenter og symjehallar opnar.

* 16/6: Eliteserien menn startar og kan spele kamp med inntil 200 tilskodarar.

* 3/7: Toppserien kvinner og førstedivisjon menn startar og kan spele kamp med inntil 200 tilskodarar.

* 13/7: 2. divisjon menn og førstedivisjon kvinner startar og kan spele kamp med inntil 200 tilskodarar.

* 1/8: Breiddeidrett for barn og ungdom og personar under 20 år kan spele kamp med inntil 200 tilskodarar.

* 7/8: Regjeringa slår fast at det på grunn av smitteblomstring ikkje blir full breiddeidrettsopning 1. september.

