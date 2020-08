Suksess for Normann etter virus-skremmeskot

sport

– Per no ser det ikkje ut som det er nokre negative etterverknader. Mathias hadde òg berre milde symptom då han var sjuk. Han vart isolert i cirka to og ei halv veke, seier pappa Sten Normann til NTB.

Mange idrettsutøvarar er redde for å få nedsett lungekapasitet etter å ha vore gjennom covid-19.

– Mathias merkar ikkje noko, og han vart kåra til banens beste i seriestarten sist helg, seier faren vidare.

Den vann Rostov 1–0 borte over Tambov. Normann var på banen heile kampen.

Laurdag speler nordmannen den første storkampen i sesongen. Han går heime mot den suverene tittelforsvararen Zenit St. Petersburg. Zenit tok 27 poeng meir enn Rostov førre sesong og vann begge dei innbyrdes oppgjera.

Hardt angripen

Fem andre Rostov-spelarar vart ramma av viruset i juni samtidig med Normann: Roman Eremenko, Khoren Bajramjan, Ivelin Popov, Arsenij Logasjov og Denis Hadzjikadunitsj.

Heile 42 spelarar og tilsette i klubben hamna i karantene etter sjukdomsutbrotet. Det var krisetilstandar. Den russiske ligaen hadde koronapause frå 15. mars til midten av juni.

Rostov måtte bruke eit tilnærma juniorlag i fleire kampar på grunn av sjukdomssituasjonen. Dermed forsvann òg sjansen til å sikre meisterligaplass.

Tidlegare på våren måtte spelartroppen til liks med store delar av Europa halde seg innandørs i fleire veker for å stoppe smittespreiing.

Normann har spelt i den russiske eliteserien sidan 2018–19-sesongen og fått eit særs solid namn. Før det var han i Molde på utlån frå Brighton.

Om eit par veker tek landslagssjef Lars Lagerbäck ut troppen til september-kampane. Der er Normann ganske sikkert med.

(©NPK)