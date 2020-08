Hovland med 16 millionar kroner innspelt hittil: «Tutta»-topp for fall

sport

Hovland er allereie oppe i 1,83 millionar dollar (vel 16 millionar kroner) innspelt på PGA-touren denne sesongen. Det har han klart på 17 turneringar. Han er nummer 39 på dollarrankinga.

Det er mykje igjen av konkurranseprogrammet, og pengepremiane er gigantiske for golfgutane. Sist helg fekk Collin Morikawa vel 17 millionar kroner for sigeren i PGA-meisterskapen.

Hovlands delte 33.-plass var verd 503.700 kroner.

Står over

Pettersen har lagt opp. I 2016 spelte ho inn 2,229 millionar dollar (20 millionar kroner) på 24 turneringar. Det var hennar klart beste sesong økonomisk. No tyder mykje på at Hovland overtek noregsrekorden for pengepremiar i golf i løpet av hausten.

Dette trass i at han står over denne helga.

Heile 77 spelarar på PGA-touren er allereie over 1 million dollar-grensa denne sesongen.

Dette er dei fem beste og dessutan Tiger Woods: 1) Justin Thomas 7,251 (15 turneringar), 2) Morikawa 5,144 (18), 3) Bryson DeChambeu 4,974 (14), 4) Webb Simpson 4.452 (11), 5) Rory McIlroy 4,195 (12), 33) Tiger Woods 2,038 (5).

Millionar

PGA-touren har ein samla premiepott på 400 millionar dollar mot LPGA-utgåva til kvinnene med 75 millionar dollar denne sesongen.

Herrane speler 49 turneringar mot 33 for kvinnene.

Det er venta at Hovland er tilbake på banen torsdag neste veke. Han har ein siger på PGA-touren. Den gav han 4,7 millionar kroner og ein gigantisk pokal.

