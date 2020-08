Kombinertesset Riiber om pappalivet: – Vi søv cirka like mykje

sport

Sist vinter gjorde Riiber nærast reint bord i hoppbakken og skisporet. Konkurrentane vart blåsne av banen i konkurranse etter konkurranse. Ikkje lenge etter sesongslutt kom ein ny og endå større triumf.

I mai kom dottera Ronja til verda. Dermed har naturleg nok sommaren, som for mange har vore prega av viruskrisa, hatt ein heilt ny og ekstra dimensjon for 22-åringen.

– Det er stas å ha vorte ein familie på tre. Det har vorte éin ekstra i heimen, og det har berre vore fryd og gaman, smiler Riiber når NTB møter han i samband med ei treningsøkt på Olympiatoppen.

Søv på eige rom

Han nyt den nye rolla og livet med den ferske verdsborgaren.

– Det har vore veldig fint. Vi har eigentleg levd som normalt, seier Riiber, men kjem raskt på at enkelte tilpassingar har vore nødvendige.

– Det skal seiast at ho søv på eige rom saman med mora si, medan eg søv på ein slags sovesofa på eit anna rom. Sånn har det vorte for at eg skal få nok søvn. Utanom det har det vore heilt fantastisk. Det er lettare å kople av med henne heime enn det har vore tidlegare, seier 22-åringen.

– Kva har vore det beste med å bli pappa?

– Ho er alltid glad. Og det å kunne forsvinne litt, berre tenkje på oss og ikkje tenkje på noko anna, seier kombinertstjerna.

Bleieskift-einar

Treningsarbeidet har han passa sjølv om den nye sjefen i familien krev sin del av døgnets vakne timar. Samtidig passar det godt at far og dotter deler enkelte behov.

– Vi søv cirka like mykje. No har eg ein god grunn til å liggje på sofaen, ler Riiber.

– Har papparolla forandra deg som menneske?

– Eg vil ikkje seie at mykje har forandra seg. Mamma pleier å seie at «dette var veldig bra, for da er ikke du i sentrum lenger». Mykje av prioriteringane går rundt henne (dottera), men eg merkar ikkje så mykje til det, seier Riiber.

– Korleis er du på bleieskift?

– Eg har vorte ganske rask. Eg vil seie det. Må utfordre nokon til bleieskift-konkurranse ein dag. Eg har høyrt at Ole Einar (Bjørndalen rei.anm.) var veldig rask på bleieskift då han fekk barn, så eg får prøve å ta rekorden hans, ler kombinertstjerna.

Sist vinter tok han formidable 14 verdscupsigrar. Det gav andre samanlagtsigeren til karrieren – i overlegen stil. Det gjer Riiber til mannen å slå når kombinertfolket forhåpentlegvis kjem i gang med ein ny sesong om nokre månader.

