Kutter omkampar i FA-cupen for å lette på kampbonanza

sport

Ifølgje BBC er det vedteke at Liverpool, Manchester United og resten av laga i engelsk fotball kan førebu seg på at oppgjera i alle FA-cuprundane skal avgjerast over éin kamp.

Kvalifiseringa til FA-cupen startar allereie 1. september, medan finalen er planlagd spelt 15. mai 2021.

Det er òg klart at semifinalane i ligacupen vil bli avgjort over éin kamp. Den turneringa startar 5. september.

Premiepengane i FA-cupen blir i tillegg halverte kommande sesong som følgje av dei økonomiske ringverknadene koronapandemien har forårsaka.

(©NPK)