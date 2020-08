Lagerbäck om Ødegaard: – Ikkje bekymra for lite speletid

sport

Det sa landslagssjefen då han torsdag heldt digital pressekonferanse for å informere om landskampane i haust og dessutan korleis covid-19 påverkar samlingane for spelarar, støtteapparat og medium.

Onsdag vart det klart at Ødegaard vender tilbake til Real Madrid etter eitt år på utlån i Real Sociedad.

– Det viktigaste er at han føler at det er OK og bra for eigen del. Det trur eg at det gjer, sjølv om han hadde tenkt å vere eitt år til i Real Sociedad, sa Lagerbäck etter spørsmål frå NTB.

– Sett frå landslaget sin ståstad ser eg ingen stor forskjell. Er det nokon forskjell, er det positivt. Han kjem til eit endå betre miljø når det gjeld kvalitet på spelarar og trening. Ein endå større klubb. Det trur eg er positivt for hans del, la svensken til.

Trur på tillit

Deretter adresserte han spørsmålet om drammenseren får nok speletid.

– Dei får eit veldig intensivt kampprogram, og med kvalitetane han har er i alle fall ikkje eg bekymra for at han ikkje skal få nok speletid, sa landslagssjefen.

Ødegaard har den siste tida slite med eit vondt kne.

– Når det gjeld kneet hans, vil eg ikkje uttale meg om det. Eg er ingen ekspert, og dette med skadar kan vere litt kjenslevart. Så lenge dei er i klubb, er det dei som skal svare på det, sa Lagerbäck.

– Det vesle eg har høyrt tyder på at ting går i riktig retning. Så mykje vågar ein å seie som lekmann, la han til.

Sentral rolle

Noreg speler to kampar i september og møter så Serbia i EM-omspel 8. oktober i Oslo.

21-årige Ødegaard har fått ei særs sentral rolle på landslaget. Han skal etter planen starte oppkøyringa i Real Madrid 22. august.

Det er berre vel ei veke før landslaget skal samlast før kampane mot Austerrike og Nord-Irland.

Troppen blir presentert 24. august.

