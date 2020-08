NFF har søkt om virus-dispensasjon

sport

Torsdag heldt Norges Fotballforbund ein digital pressekonferanse der mellom andre landslagssjef Lars Lagerbäck og direktør Nils Fisketjønn deltok.

Der vart det kjent at fotballforbundet har søkt helsestyresmaktene om at reiser med klubb- og landslag skal definerast som jobbreise og dermed ikkje blir omfatta av karanteneavgjerd, men i staden skal erstattast av eit testregime. Det opplyste Fisketjønn.

Landslagssjefen oppheld seg framleis i Sverige.

– Eg håpar å kome inn i Noreg 20. august. Vi reknar med å presentere troppen 24. august, sa Lagerbäck.

Assistenten hans Per Joar Hansen fortalde òg at speidargruppa hans no har måtta avlyse ei rekkje oppdrag inn mot kampane som kjem snart.

Noreg møter Austerrike (h, 4. september), Nord-Irland (b, 7. september) og Serbia (h, 8. oktober EM-omspel semifinale).

(©NPK)