Viruskrisa tvingar handballen til store grep – reduserer NM og utset seriar

Det stadfestar forbundet på nettsidene sine torsdag.

Der blir det vist til at rådande retningslinjer frå styresmaktene og status på smittesituasjonen tvingar fram endringar både i det nasjonale og regionale kamptilbodet utover hausten.

I tillegg til tiltaka som vart presenterte torsdag, blir det presisert at behov for å gjere ytterlegare endringar kan komme dersom situasjonen skulle bety det.

Til liks med resten av breiddeidretten har heller ikkje lag og klubbar frå tredje nivå og nedover i handballen fått klarsignal til å starte opp med fulle treningar og kampaktivitet. Klarsignal for dette kan komme tidlegast 1. september.

Då er seriestarten i 2. divisjon berre éin dag unna.

NM-grep

I første omgang har handballforbundet vedteke å utsetje alle dei 136 2. divisjonskampane som er fastsette i perioden 2. september til 20. september.

I tillegg blir det varsla at klubbane må vere førebudd på at sesongen må bli forlengd til våren for å ta igjen det tapte. Det blir heller ikkje avvist at spelemodellen i 2. divisjon må endrast.

Uvissa rundt klubbane på tredje nivå får òg konsekvensar for handball-NM for seniorane. Handballforbundet har vedteke at berre klubbar frå dei to øvste nivåa, eliteserien og 1. divisjon, får delta i turneringa denne sesongen.

«Med dette kjem kampane i NM i gang til planlagt tid», heiter det i grunngivinga.

Junior-NM er på si side utsett inntil vidare. Forbundet opplyser at det framleis er håp om å gjennomføre turneringa med normalt tal på påmelde lag, men at ny informasjon vil komme neste månad.

Utsette seriar

Utsett seriestart blir det òg for 3. divisjon og lågare divisjonar. Desse seriane blir organiserte regionalt. I første omgang blir alle kampar som er fastsette i september utsette for 3. divisjon, medan kampar til og med 11. oktober blir utsette for 4. divisjon og lågare ligaer.

Regionalt seriespel i aldersbestemde klassar startar derimot opp som planlagt for alle spelarar til og med 19 år.

Forbundet varslar samtidig endringar for gjennomføringa av Bringserien og Lerøyserien. Her blir kvalifiseringa endra, og seriespelet vil først ta til på nyåret.

Eliteserien for menn og kvinner startar høvesvis 26. og 29. august. I 1. divisjon er serieopninga lagt til 5. september for menn og 13. september for kvinner.

