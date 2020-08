Graabak om koronauvissa: – Veit ikkje kva ein trenar for

sport

– Det som er verst, er at ein ikkje veit kva ein trenar for. Vi veit jo ikkje om det blir nokon skirenn til vinteren, seier Graabak til NTB om den kommande sesongen.

Koronasituasjonen gjer det heilt uvisst om det blir noko VM (i Oberstdorf) eller verdscup til vinteren.

– Det er ei litt vanskeleg mental øving å ikkje vite. Det er godt å ha ein meisterskap og verdscupsesong å sjå fram mot når det regnar sidelengs, slik at ein gjer den jobben som skal til. Det er eit tyngre mentalt arbeid når ein ikkje veit.

Men trass dei vanskelege tidene har 29-åringen fått trena godt og meiner sjølv at han står godt rusta om det blir konkurransar.

Skal ta endå eit steg

Før pandemien kjøpte han seg eit lite treningsstudio, som han har heime.

– Eg var litt heldig med det. Så eg har eigentleg hatt dei føresetnadene eg treng for å få trena bra. Eg skulle gjerne ha vore litt meir rundt og hoppa i fleire bakkar. Vi har mange bakkar vi skal prestere i utover vinteren, så det er ei utfordring, seier trønderen.

Den førre sesongen vart Graabak nummer to i verdscupen, bak lagkameraten Jarl Magnus Riiber. Trass den vesle haugen med VM- og OL-medaljar han har frå før, meiner han sjølv at dette var den beste sesongen han har hatt.

– Ja, absolutt, det var ein fantastisk sesong, seier Graabak.

– Suksessen min i fjor var at eg var svært robust fysisk. Eg byrja å få kontroll på det eg gjer i hoppbakken, slik at eg slapp å bruke så mykje tid der. Eg skal halde fram med å bruke rutinen eg har opparbeidd meg, og trene godt. Så då trur eg at eg skal klare å ta endå eit steg.

– Ikkje umogleg å slå Riiber

Eitt av måla er å slå Riiber, som dei to siste sesongane har vunne verdscupen i suveren stil.

– Definitivt, det vil alltid vere det. Eg held på med dette for å vinne. Samtidig er Riiber med på å gjere meg betre. Det er pluss og minus, eg har jo lyst til å stå på toppen, eg òg, seier Graabak.

Sjølv føler han seg heldig som får vere på lag med han som har vore den beste kombinertløparen i verda dei siste åra.

– Det han har gjort det siste to åra er heilt utan sidestykke. Samtidig er det ikkje heilt umogleg å slå han. Han er berre eit menneske, han òg. Men det er svært vanskeleg sånn som han har halde på.

Ønskjer individuell VM-medalje

Overfor NTB forsikrar Graabak at han er i solid form, og at han er i rute dersom det blir gitt klarsignal til sesongstart.

29-åringen har ei imponerande medaljesamling i skapet. Sidan han slo gjennom i 2011 har han teke OL-gull (stor bakke og lagkonkurranse) i 2014 og OL-sølv i 2018 (lagkonkurranse). Han har òg fire VM-medaljar frå lagkonkurransar, men manglar den individuelle VM-medaljen.

Det er noko han verkeleg har lyst på.

– Eg har ei bra merittliste med gull i både VM, OL og NM, men eg har ikkje individuell medalje i VM. Så det er eit stort mål.

Dersom omstenda tillèt det, opnar sesongen til kombinertløparane i Ruka i Finland 26. november. VM i Oberstdorf skal etter planen gå av stabelen i februar/mars.

(©NPK)