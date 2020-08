sport

Istanbul-klubben offentleggjorde måndag signeringa på Twitter. Det var VG som først skreiv om overgangen.

Den norske backen har dei siste seks sesongane spelt for Olympiacos, men har stått utan kontrakt etter at klubben avslutta sesongen for halvanna veke sidan. I Galatasaray blir Elabdellaoui lagkamerat med landslagskollega Martin Linnes.

Elabdellaoui har tidlegare spelt for Strømsgodset, Feyenoord, Eintracht Braunschweig og Hull.

