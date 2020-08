Northug sikta for tre lovbrot – blir avhøyrd i næraste framtid

sport

Det stadfestar politiadvokat Silje Bergsholm overfor NTB måndag.

Laurdag sa politiadvokaten at Northug i første omgang var sikta for brot på fartsgrensene, men på spørsmål om siktinga frå NTB måndag stadfestar Bergsholm at siktinga no inneheld tre lovbrot.

– Siktinga dreier seg om brot på fartsgrensene, køyring i påverka tilstand og oppbevaring av narkotika, seier Bergsholm.

Ho opplyser vidare at Northug vil bli avhøyrt i løpet av den næraste tida, men vil ikkje spesifisere akkurat når avhøyret vil bli gjennomført.

– Må Northug møte til fysisk avhøyr eller vil det bli gjort digitalt?

– Det har vi ikkje teke stilling til, det blir meir eit praktisk spørsmål. Det vanlege er jo at ein møtest fysisk, seier Bergsholm.

NTB har prøvd å komme i kontakt med Northugs advokat Halvard Helle måndag, men han har ikkje svart på førespurnadene våre.

(©NPK)