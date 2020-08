Publikumsrefs frå Sunweb etter Critérium du Dauphiné

sport

Sykkelsporten har så vidt komme i gang etter koronapausen. Det skjer med ei rekkje restriksjonar som skal førebyggje smitte.

Men særleg på eitt punkt er det rom for forbetringar, meiner Sunweb, som no har sendt ei klage til fagforeininga til ryttarane (CPA). Dei er oppgitt over at publikum ikkje bruker munnbind langs vegen når syklistane suser forbi.

Det seier Sunweb-ryttar Nicolas Roche, som sist veke deltok i det franske etapperittet Critérium du Dauphiné.

– Vi følte ikkje at det var mange som brukte munnbind. Det var bra i start- og målområdet, der dei fleste hadde munnbind på, men i stigningane brukte dei fleste det ikkje. Vi har laga ein fyldig rapport, som vi har sendt inn til CPA, seier han til nettstaden Cyclingnews.

Ifølgje Roche er det viktig å gjere arrangøren ASO merksam på problemet, då ASO òg arrangerer Tour de France, som startar laurdag neste veke.

– Det er viktig å ta tak i problema no, slik at det kan gjerast noko med det før Touren, seier den irske sykkelryttaren.

Critérium du Dauphiné vart elles vunne av EF-colombianaren Daniel Martínez.

(©NPK)