Skiforbundet stressar ikkje med Northug-møte: – Skal ta ei grundig evaluering

Etter at Northug vart stoppa i fartskontroll sist torsdag, og politiet same kveld fann narkotika i bustaden til den tidlegare skistjerna, har langrennssjefen fått mykje å tenkje på.

Korleis skiforbundet skal stelle seg til sponsoravtalen dei inngjekk med Northug i august 2019 er ein av mange problemstillingar som må drøftast internt.

Til NTB fortel Bjervig at han så langt ikkje har vore i kontakt med Northug sjølv, men at han var i prat med Northug AS før saka vart offentleggjord. På spørsmål om når eit vidare møte med Northug-teamet kan haldast, seier Bjervig at det kan dryge.

– Det skjer når den tida passar seg. Dette er ei såpass fersk sak, så vi skal bruke tid på å ta ei grundig evaluering.

– Skal opp og vidare

Bjervig er klar på at det er mange ting forbunde må vurdere, mellom anna Northugs ve og vel.

– Det er fleire vurderingar her. Det eine er dei handlingane Petter har gjort no, som vi ikkje kan stå inne for, men samtidig er det ein person i dette her som også skal komme seg opp og vidare. Så det er ei grundig vurdering vi må gjere, seier langrennssjefen.

På spørsmål om korleis skiforbundet kan og allereie bidreg til å hjelpe idrettsprofilar med enda karriere, peikar Bjervig på at dei blir tilbodne medisinsk oppfølging frå Skiforbundets helseteam og at det òg blir lagt til rette for at utøvarane kan drive med studiar medan dei er aktive.

Profesjonelle folk rundt seg

Etter at skikarrieren til Northug var over, vart langrennssjefen mellom anna trygd ved Northugs oppstart av eige selskap og samarbeidet hans med TV 2.

– Vi var veldig glade då Northug gav seg på ski, etablerte Northug AS og hadde profesjonelle, flinke folk rundt seg der, seier Bjervig og held fram:

– Og også det engasjementet han hadde og har i TV 2, med ein stor profesjonell organisasjon i ryggen. Det var ein type tryggleik på at han hadde komme seg vidare frå skikarrieren, så det var eg veldig glad for.

Avtalen mellom Skiforbundet og Northug strekk seg fram til april 2022. Sykkellaget Uno X har allereie sagt opp utstyrsavtalen sin med Northug. Andre sponsorar sit på gjerdet.

