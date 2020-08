Svensk NHL-målvakt nikka pucken i eige mål

sport

Toppseeda Vegas Golden Knights vann sine seks første kampar etter viruspausen og ville vore vidare med siger søndag, men Chicago Blackhawks vann 3-1 og tvinga fram ein femte kamp.

Lehner prøvde å klarere med hjelmen då Matthew Highmore lempa pucken inn frå hjørnet bak kortlinja, men trefte feil, og pucken gjekk rett i mål til 2-0-leiing. Det vart vinnarmålet.

– Eg er ikkje særleg fornøgd med det, men av og til gjer ein feil, sa Lehner ifølgje Aftonbladet etter det første tapet sitt som Vegas-målvakt. Han redda 22 skot i kampen.

Robin Crawford redda 48 skot for Blackhawks. Han mista heile oppkøyringa etter å ha vorte koronasmitta, men har spelt alle lagets åtte sluttspelskampar.

Vegas-tapet gjer at ingen lag har kvittert ut kvartfinalebillett enno. New York Islanders skaffa seg matchball ved å slå Washington Capitals 2-1 og gå opp i 3-0-leiing i best av sju kampar.

