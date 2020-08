Tysk toppklubb legg «pandemiklausular» inn i spelarkontraktar

sport

Førre sesong vart tysk Bundesliga sett på pause i to månader som følgje av viruskrisa. Då kampane kom i gang igjen i mai, vart dei spelte bak lukka dører.

Det fekk store økonomiske konsekvensar for klubben. Lite tyder i tillegg på at fansen vil vere tilbake på tribunane når den nye sesongen startar opp midt i september.

Fleire klubbar kom under koronapandemien til semje med spelarane sine om lønnskutt. No stadfestar Werder Bremen-leiinga at nye spelarkontraktar som blir signert vil innehalde eigne klausular medfører pålagde lønnskutt dersom det kjem ei ny smittebølgje.

– Vi ønskjer og må verne oss mot dei økonomiske tapa som måtte komme, seier sportsdirektør Frank Baumann til nettsida Deichstube måndag.

– Intensjonen med klausulen er å sørgje for at spelarane òg gjer delen sin for å avhjelpe dei økonomiske utfordringane, legg han til.

Det er venta at mange andre klubbar vil gjere det same.

