Fifa: Klubbane slepp å frigi spelarar til landslag frå andre kontinent i september

sport

Endringane er gjorde som følgje av viruspandemien, opplyser Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) på nettstaden sin.

Europeiske landslag skal framleis spele kampar i september, men Fifa har utsett landslagsperioden for alle andre kontinent, slik at klubbane slepp å gi frå seg spelarar til landslag i desse områda, noko som i mange tilfelle ville utløyst karantene.

Landslagsperioden til mennene frå 31. august til 8. september i år blir stroken for alle kontinentale forbund unnateke Uefa. I staden blir dette vindauget flytta til perioden 24. januar til 1. februar 2022. Det fell saman med mellom anna sluttspelet i afrikameisterskapen.

Fifa har òg stroke landslagsperioden for kvinner i tida 14. til 22. september for alle kontinentale forbund unnateke Uefa. Det betyr at europeiske kvinnelag slepp å frigi spelarar til landslag frå andre kontinent i denne perioden.

Det er òg gjort ein del formelle vedtak, som at OL-turneringa til kvinnene er flytta til perioden 21. juli til 6. august 2021.

