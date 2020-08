Hareide på plass på Lerkendal – opnar for å starte i RBK-jobben raskt

sport

Hareides bil rulla inn på Lerkendal tysdag ettermiddag. Der vart han møtt av eit stort pressekorps, og 66-åringen svarte villig på spørsmål om både eiga helse og kontraktsforhandlingane med Rosenborg.

Den kommande RBK-trenaren ser ikkje bort frå at han kan vere i gang før 1. september, som tidlegare var datoen han hadde meldt seg klar til etter ein kneoperasjon.

– Det kan bli før 1. september no, sa Hareide til pressa og meir enn antyda oppstart allereie neste veke.

Helsa skal òg vere i orden, og på spørsmål om korleis det går med kneet, svarte 66-åringen «det går fint».

På spørsmål om kvifor han ønskjer å bli trenar igjen for trønderklubben han sist trena i 2003, røpte Hareide at han har fått andre trenarførespurnader.

– Det har vore andre førespurnader, éin seinast i går. Rosenborg er ein klubb som har ting på stell, eg kjenner byen, klubben og hadde det bra sist eg var her, sa han.

Stadfesta semje

Tidlegare tysdag stadfesta trenarveteranen til NRK at han har komme til semje med Rosenborg, og at han overtek trenarjobben på Lerkendal.

– Det var vel offentleg allereie i går, sa 66-åringen.

Også overfor Dagbladet, Adresseavisen og VG stadfesta Hareide at han var på veg til Trondheim for å signere avtalen. Då han kom til Lerkendal stadfesta han på nytt at det berre er praktiske detaljar som står att før han er i boks.

Dermed tyder alt på at 66-åringen blir presentert som RBKs nye trenar på Lerkendal seinare tysdag. Det er legenda Nils Arne Eggen glad for.

– Det er eit godt val. Han er erfaren og har vore i Rosenborg før. Han har veldig mykje av den filosofien som Rosenborg har. Eg er glad for at Åge har sagt ja, seier han til VG.

– Nils er ein klok mann så han har sikkert rett i det, var tilsvaret frå Hareide.

Kneoperert

Den tidlegare danske landslagssjefen har vore RBKs førsteval som erstattar for Eirik Horneland, og trenarprofilen har sjølv vore tydeleg på at han har ønskt seg jobben.

Kneoperasjonen til Hareide har skapt uvisse rundt når han kunne vere aktuell for ein ny trenarjobb og derfor har tilsetjinga som ny RBK-trenar latt vente på seg.

Trond Henriksen har leidd Rosenborg sidan arbeidsforholdet med Eirik Horneland vart avslutta tidlegare denne sesongen. RBK har tidlegare kommunisert at Henriksen leier laget ut sesongen, men no ser det ut til at han held fram som assistenttrenar.

At Henriksen og dei andre i trenarstaben er med vidare har Hareide tru på.

– Eg reknar med at vi held fram med dei som er her.

Vender tilbake

Hareide har ei fortid i Rosenborg. Han leidde klubben til serie- og cupgull i 2003, men slutta same haust for å bli Noregs landslagssjef.

Rosenborg er nummer fire i Eliteserien etter 14 spelte kampar. 14 poeng skil opp til ligaleiar Bodø/Glimt. Neste torsdag skal trønderklubben spele kvalifisering til Europaligaen i haust. Motstandar er islandske Breidablik, og kampen går på Lerkendal.

Åge Hareide har tidlegare vore trenar i Molde, Helsingborg (to periodar), Brøndby, Örgryte, Viking og Malmö. I tillegg har han leidd det norske og danske landslaget.

